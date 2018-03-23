Летчики Северного флота на учениях уничтожили условного противника в небе над Арктикой

МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Экипажи палубной авиации Северного флота (СФ) на истребителях МиГ-29К на учениях в сложных метеорологических условиях над территорией Мурманской области отработали приемы ведения воздушного боя и уничтожения условного противника в сложных метеорологических условиях Арктики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"Летчики палубной авиации СФ отработали приемы ведения воздушного боя в сложных метеорологических условиях Арктики", сообщили на флоте.

Они оттачивали упражнения по взлету и посадке, оттачивали мастерство выполнения сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, действуя на различных высотах. Занятия проходили как днем, так и в ночное время. "Сложные погодные условия не помешали летчикам выполнить все поставленные перед ними задачи, показав мастерство и высокий профессионализм", - отметили на флоте.

В учениях были задействованы около 10 истребителей МиГ-29К.