Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"

RT/YouTube

После объявления официальных результатов голосования на сайте Минобороны РФ по новым видам вооружения телеканал RT опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал возможности этой техники и что имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда сказал: "Нас не слушали, послушайте сейчас". В ролике рассказывается о новейших системах и комплексах "Кинжал", "Сармат", "Авангард", "Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник". Утверждается, что все они должны "помочь России восстановить ядерный паритет".

Названия для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой были выбраны в ходе голосования на сайте Минобороны. "Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали "Буревестник". Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон", — сообщили в военном ведомстве.

Названия для новейших российских систем вооружения будут задокументированы. По мнению заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, "названия очень колоритные". "Отражают и особенности этого оружия, и сферу применения. Но какое бы название они не носили, на самом деле, это выбор народа, и он уже не обсуждается", — подчеркнул он.

Знаете, такая есть поговорка: как корабль назовешь, так он и поплывет. Народ назвал, вот и характеристики будут под стать этим названиям Юрий Борисов заместитель министра обороны РФ

Это первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее названия для вооружений выбирали военные.

Выбрать названия россиянам предложил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 1 марта. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Мы не стоим на месте

При этом разработки в области новых вооружений в России не ограничиваются тем, что озвучил Верховный Главнокомандующий ВС РФ в ходе послания Федеральному собранию. Обнародование разрабатываемых в России новейших систем вооружения было осуществлено не ради "бряцания оружием" и начала гонки вооружений.

Не в этом была цель. Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы Юрий Борисов заместитель министра обороны РФ

У России есть ответ на каждый вид вооружения США. "У нас есть адекватный ответ на все виды вооружения", — сказал Борисов, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможной гонке вооружений с Россией. 20 марта американский лидер заявил, что между крупнейшими мировыми державами начался новый виток гонки вооружений, и он угрожает выйти из-под контроля.

Так, говоря об "ответе на оружие США", Борисов приводит в пример возможности боевого лазерного комплекса "Пересвет", который может использоваться против систем наведения ракет. "Существуют бортовые комплексы обороны, которыми оснащаются практически все летательные аппараты. Их цель — противодействовать зенитным ракетным комплексам. Они, как правило, оснащены головками самонаведения, основу которых могут составлять оптические головки. Лазерные технологии используются для засветки — головка самонаведения слепнет, ракета не находит свою цель", — сказал он. При этом Борисов подчеркнул, что у США также имеются опытные образцы лазерного вооружения, "способного уничтожать легкобронированную технику и наносить урон живой силе". Однако приоритет в освоении лазерных технологий всегда был на стороне России.

В этом направлении двигаются все. Единственное, молодые ребята из наших центров имеют определенный гандикап в этом направлении, это радует Юрий Борисов заместитель министра обороны РФ

Зарубежные военные ведомства серьезно относятся к демонстрации последних российских разработок в области новейших вооружений. "У нас есть контакты", — сказал Борисов, отвечая на вопрос, общались ли зарубежные военные ведомства с Минобороны РФ после послания Путина Федеральному собранию.

Они должны сделать правильные выводы. Это не призыв к новой гонке вооружений, это призыв сесть за стол переговоров и договориться Юрий Борисов заместитель министра обороны РФ

Замминистра обороны отметил, что США необходимо отойти от риторики "американцы самые-самые-самые". "У нас очень маленькая и хрупкая планета, тут надо всем как-то находить общий язык", — сказал Борисов.

"Шаги" Пентагона

На следующий день после заявления Путина об имеющемся в российском арсенале новейшем гиперзвуковом оружии в Пентагоне поспешили сделать ряд заявлений, в свою очередь отметив, что планируют начать проводить испытания подобных систем в следующем году.

Развернуть Гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" © Минобороны РФ Гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" © Минобороны РФ

Директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер подчеркнул, что разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей его управления, которое занимается этим совместно с ВВС и NASA, а также с армией (сухопутными силами) и ВМС на протяжении нескольких лет. "Это будут системы, имеющие большой потенциал", — указал он.

Китай и Россия активны в сфере гиперзвукового оружия и наращивают свой потенциал Стивен Уокер глава DARPA

Однако разработки гиперзвуковых технологий в США получают недостаточное финансирование. По словам Уокера, в рамках проекта бюджета на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября) вашингтонская администрация запросила большую сумму средств на гиперзвуковое оружие, но она предназначена для увеличения количества летных испытаний и создания готовых к работе прототипов.

"Нам необходимы долларовые вливания в инфраструктуру для создания гиперзвукового оружия", — сказал он, посетовав на недостаточное количество полигонов для испытаний — всего один. При этом Китай, привел пример Уокер, уже сделал гиперзвуковое оружие своим "национальным приоритетом".

В следующем году на разработку гиперзвукового оружия предлагается выделить $256,7 млн, что на 136% больше, чем вашингтонская администрация запрашивала в 2018 году, — $108,6 млн. Глава DARPA назвал это "хорошим первым шагом".

В свою очередь глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что у США нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия. У России имеется сейчас "по меньшей мере 11 различных платформ доставки ядерных боезарядов малой мощности", а у США — только один, "и это самолет", сказал он.

Подготовил Роман Азанов