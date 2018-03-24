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В Приморье штурмовику Су-25 присвоили имя погибшего в Сирии майора Филипова

Армия и ОПК
24 марта, 9:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

На церемонии выступил отец погибшего летчика Николай Филипов

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ТАСС, 24 марта. Штурмовик Су-25СМ авиационного полка в Приморском крае получил имя погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Об этом в субботу сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, состоялась церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25СМ. В этой части летчик проходил службу в течение десяти лет и именно оттуда был направлен для решения специальных задач в Сирийскую Арабскую Республику", - говорится в сообщении.

По этому случаю на аэродроме состоялось торжественное построение личного состава полка и митинг, на котором выступил отец погибшего летчика Николай Филипов.

Майор Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Его штурмовик Су-25 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над зоной деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. Летчик успел катапультироваться. Когда его окружили боевики, он подорвал себя гранатой.

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