В Приморье штурмовику Су-25 присвоили имя погибшего в Сирии майора Филипова

ТАСС, 24 марта. Штурмовик Су-25СМ авиационного полка в Приморском крае получил имя погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Об этом в субботу сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, состоялась церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25СМ. В этой части летчик проходил службу в течение десяти лет и именно оттуда был направлен для решения специальных задач в Сирийскую Арабскую Республику", - говорится в сообщении.

По этому случаю на аэродроме состоялось торжественное построение личного состава полка и митинг, на котором выступил отец погибшего летчика Николай Филипов.

Майор Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Его штурмовик Су-25 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над зоной деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. Летчик успел катапультироваться. Когда его окружили боевики, он подорвал себя гранатой.