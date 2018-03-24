Генштаб: особенностью конфликтов будущего станет применение роботов и космических средств

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Использование роботов и космических средств станет главной особенностью конфликтов будущего, считает начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

К основным отличительным чертам будущих конфликтов, по его словам, относится широкое применение "высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических". "Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос", - сказал Герасимов в субботу на конференции в Военной академии Генштаба.

Также особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации, считает начальник Генерального штаба.

Он отметил, что с учетом этих тенденций идет строительство и подготовка Вооруженных сил. "Возможность возникновения военных конфликтов одновременно на различных стратегических направлениях предопределила создание межвидовых группировок войск и сил в составе военных округов, обеспечивающих эффективное ведение военных действий боевым составом как мирного, так и военного времени", - сказал Герасимов.

По его словам, их совершенствование осуществляется путем сбалансированного развития видов и родов войск Вооруженных сил, повышения уровня оснащенности современным вооружением и военной техникой.

Группировки носителей крылатых ракет в ВС РФ

Группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования созданы в России на всех стратегических направлениях, добавил Валерий Герасимов.

"На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах", - сказал начальник Генштаба.

По его словам, опыт последних локальных войн, особенно операции в Сирии, дал новый импульс совершенствованию системы комплексного поражения противника. "Для повышения ее эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия", - уточнил генерал.

Новая разведывательно-ударная система в ВС РФ

Валерий Герасимов также сообщил, что автоматизированная разведывательно-ударная система создается в Вооруженных силах РФ, она позволит вдвое сократить время и повысить точность поражения целей.

"В целях обеспечения оперативности и непрерывности огневого воздействия на противника создаются разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры. Осуществляется интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем с системами вооружения видов и родов войск", - сказал Герасимов.

"Ведутся работы по созданию межвидовой автоматизированной разведывательно-ударной системы. Их результатом должно стать сокращение в 2-2,5 раза временных параметров цикла решения огневой задачи - от разведки до поражения цели. При этом в 1,5-2 раза повысится точность поражения, расширятся возможности по наведению высокоточного оружия", - подчеркнул он.

Применение высокоточного оружия

Совершенствование структуры органов управления и информационные технологии позволили в 1,5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности, отметил Герасимов.

"Совершенствование структуры органов управления, создание специальных подразделений информационного обеспечения, а также внедрение программно-аппаратных комплексов позволили в 1,5 раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности", - сказал начальник Генштаба.

Оснащение комплексами БПЛА

По словам Герасимова, перспективные комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), в том числе основанные на новых физических принципах, уже начали поступать в войска.

"Расширение масштабов использования беспилотных летательных аппаратов и затрудненность их поражения существующими средствами ПВО требуют создания эффективной системы противодействия. Разрабатываются и начали поступать в войска перспективные комплексы противодействия применению БПЛА, в том числе основанные на новых физических принципах", - сказал Герасимов.

По его словам, приоритетное внимание уделяется развитию системы управления вооруженными силами. "Осуществляется разработка современных средств боевого управления и связи, интегрированных в единое информационное пространство. Новое развитие получила система моделирования вооруженных сил", - пояснил начальник Генштаба.

Кроме того, от округа до полкового звена создаются структурные подразделения, обеспечивающие повышение оперативности принятия решений.

"Уровень автоматизации процессов сбора и анализа информации об обстановке, планирования боевых действий, возрастает за счет внедрения единой автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене, разработка которой завершена в прошлом году. В этом году начинаются поставки ее комплектов в мотострелковые и танковые соединения и воинские части", - сообщил Герасимов.

Разведывательно-ударные БПЛА

Разработка многоцелевых беспилотных летательных аппаратов, которые позволят решать не только разведывательные, но и ударные задачи, завершается в России, сообщил начальник Генштаба.

По его словам, росту эффективности огневого поражения способствует развитие системы применения беспилотных летательных аппаратов. "В настоящее время завершается разработка перспективных многоцелевых комплексов. Поступление их на вооружение позволит выполнять не только разведывательные, но и ударные задачи там, где применение других средств будет затруднено или менее эффективно", - сказал Герасимов.

Начальник Генштаба также отметил, что с учетом постоянного расширения масштабов использования радиоэлектронных средств различного назначения осуществляется развитие сил и средств борьбы с ними. "Войска оснащаются комплексами радиоэлектронной борьбы с воздушно-космическими средствами, системами навигации и цифровой радиосвязи. Совершенствуются средства противодействия высокоточному оружию", - сообщил генерал.

Герасимов добавил, что также осуществляется сбалансированное развитие наземных, воздушных и морских компонентов системы радиоэлектронной борьбы.