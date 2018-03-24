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Генштаб: возможности представленных Путиным средств поражения будут повышаться

Армия и ОПК
24 марта, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Отмечается, что это в будущем позволит перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Возможности высокоточных средств поражения, которые представил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, в перспективе будут повышаться, что позволит перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в Военной академии Генштаба.

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По его словам, развитие стратегических ядерных сил осуществляется за счет разработки современных ракетных комплексов стратегического назначения с повышенными возможностями по преодолению ПРО противника, создания принципиально нового боевого оснащения, в том числе гиперзвукового, высокомобильных подводных средств доставки ядерного оружия, а также других стратегических средств вооруженной борьбы, не имеющих аналогов за рубежом.

"Предпринимаемые в этом направлении меры были доведены президентом РФ 1 марта в послании Федеральному собранию. В перспективе повышение возможностей высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых, позволит перенести основную часть стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу", - подчеркнул начальник Генштаба.

В начале ноября 2017 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что неядерные силы России до 2020 года выйдут на уровень, который позволит им гарантированно защищать интересы страны. При этом укрепление боевого потенциала Стратегических ядерных сил он назвал в числе приоритетных задач военного ведомства.

1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

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