Делегация ВДВ проведет консультации с египетскими коллегами о совместном учении в Египте

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Военная делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в течение нескольких дней проведет первые консультации с египетскими коллегами по вопросам проведения совместного учения в Египте. Об этом сообщили в воскресенье в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня (в воскресенье) делегация Воздушно-десантных войск ВС РФ убыла в Арабскую Республику Египет (АРЕ). В ходе пятидневного визита, российские десантники проведут ряд консультаций с египетской стороной по вопросам подготовки и проведения российско-египетского учения, запланированного на 2018 год", - говорится в сообщении военного ведомства.

Специалисты ВДВ также посетят военный полигон, где ознакомятся с подготовкой египетских десантников.

Российскую делегацию возглавил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Визит продлится до 29 марта 2018 года.