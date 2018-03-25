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Делегация ВДВ проведет консультации с египетскими коллегами о совместном учении в Египте

Армия и ОПК
25 марта, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Специалисты ВДВ также ознакомятся с подготовкой египетских десантников

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Военная делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в течение нескольких дней проведет первые консультации с египетскими коллегами по вопросам проведения совместного учения в Египте. Об этом сообщили в воскресенье в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня (в воскресенье) делегация Воздушно-десантных войск ВС РФ убыла в Арабскую Республику Египет (АРЕ). В ходе пятидневного визита, российские десантники проведут ряд консультаций с египетской стороной по вопросам подготовки и проведения российско-египетского учения, запланированного на 2018 год", - говорится в сообщении военного ведомства.

Специалисты ВДВ также посетят военный полигон, где ознакомятся с подготовкой египетских десантников.

Российскую делегацию возглавил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Визит продлится до 29 марта 2018 года.

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