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Артустановки на учениях в Приамурье остановили наступление крупных сил "противника"

Армия и ОПК
26 марта, 3:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Всего отработали около 20 огневых задач

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М "Малка" на учениях в Амурской области остановили наступление крупных сил "противника" и уничтожили скопление техники и позиции командного пункта. Об этом сообщила в понедельник пресс- служба Восточного военного округа (ВВО).

"На полигоне Трехречье в Амурской области состоялись стрельбы подразделений самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М "Малка". Расчетами отработано уничтожение целей на различных дистанциях, в том числе впервые проведена стрельба на максимальной дальности расстоянием около 50 километров. <...> Стрельба состоялась в рамках тактического учения с артиллерийским соединением, в котором принимало участие около одной тысячи артиллеристов", - говорится в сообщении.

Огнем 203-мм установок остановили крупные наступающие силы условного противника и уничтожены позиции командного пункта и скопление техники. Цели поражались одиночными выстрелами и залпами нескольких орудий, для стрельбы применялись различные виды боеприпасов. Всего было отработано около 20 огневых задач, отмечается в сообщении.

Самоходные артиллерийские установки большой мощности 2С7М "Малка" поступили в артиллерийское соединение ВВО в Амурской области в конце 2015 года. В первой декаде 2016 года состоялись первые стрельбы нового подразделения.

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