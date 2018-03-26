Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегаты из почти 100 стран примут участие в VII Московской конференции по безопасности

Армия и ОПК
26 марта, 4:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Главными темами конференции станут итоги разгрома ИГ в Сирии и перспективы установления мира в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более 850 делегатов из 95 стран примут участие в VII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018), которая пройдет 4-5 апреля. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

По ее данным, в этом году на конференцию приглашены министры обороны и делегации военных ведомств из 103 государств, руководители девяти международных организаций.

На данный момент известно, что форум посетят 31 министр обороны, 14 заместителей глав оборонных ведомств, пять глав международных организаций, 19 делегаций, 68 зарубежных неправительственных экспертов, а также военные атташе из 19 государств.

Как сообщается на сайте Минобороны, главными темами седьмой международной конференции по безопасности станут "итоги разгрома ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Сирии и перспективы установления мира в регионе". Кроме того, на форуме обсудят взаимодействие между оборонными ведомствами и феномен "мягкой силы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
4
Семьи жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове получат по 1 млн рублей
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Посольство РФ: США еще могут предотвратить последствия фейк-истории с делом Скрипаля
7
Саудовские ПВО перехватили семь запущенных из Йемена ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама