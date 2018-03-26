Истребители Восточного военного округа впервые провели перебазирование на Итуруп

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Летчики истребительной авиации Восточного военного округа впервые отработали перебазирование из Хабаровского края на курильский остров Итуруп, сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"Летчики истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на запасной аэродром для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника", - говорится в сообщении.

Пара новейших истребителей Су-35С осуществила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром Буревестник на остров Итуруп. Всего летчики преодолели более 2 тыс. километров. После выполнения учебных летно-тактических заданий экипажи вернулись обратно в Хабаровский край, добавляется в сообщении.