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Истребители Восточного военного округа впервые провели перебазирование на Итуруп

Армия и ОПК
26 марта, 4:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Летчики преодолели более 2 тыс. километров

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Летчики истребительной авиации Восточного военного округа впервые отработали перебазирование из Хабаровского края на курильский остров Итуруп, сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"Летчики истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на запасной аэродром для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника", - говорится в сообщении.

Пара новейших истребителей Су-35С осуществила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром Буревестник на остров Итуруп. Всего летчики преодолели более 2 тыс. километров. После выполнения учебных летно-тактических заданий экипажи вернулись обратно в Хабаровский край, добавляется в сообщении.

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