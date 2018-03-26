Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота сразилась с подлодкой "противника"

Армия и ОПК
26 марта, 7:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, марта. /ТАСС

Следили за действиями противолодочных сил и обеспечивали безопасность учений 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" в ходе учений в понедельник обнаружили подлодку условного противника и применили против нее противолодочное оружие. Об этом сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"Сегодня корабельная противолодочная ударная группа в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" во взаимодействии с палубными вертолетами Ка-27ПЛ и противолодочными самолетами Ил-38Н отработала задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Роль неприятельской субмарины играла одна из подводных лодок объединения", - сказал Воскресенский.

Корабли обнаружили подлодку и установили с ней устойчивый контакт, а позже, по вводной, применили против нее противолодочное оружие. "Адмирал Трибуц" выполнил пуск двух противолодочных ракето-торпед, второй противолодочный корабль атаковал подводного противника торпедами и реактивными глубинными бомбами.

Следили за действиями противолодочных сил и обеспечивали безопасность учений 10 боевых кораблей и вспомогательных судов флота.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 53
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
5
По делу о пожаре в Кемерове задержали четырех человек
6
Семьи жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове получат по 1 млн рублей
7
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама