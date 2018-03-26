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В Карелии начались учения истребительной авиации "Ладога-2018"

Армия и ОПК
26 марта, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Летчики будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток

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ТАСС, 26 марта. Около 50 летчиков истребительной авиации Западного военного округе участвуют в учениях "Ладога-2018", начавшихся на аэродроме Бесовец в Карелии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

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"Для участия в учениях на своих боевых машинах прибыли летчики-истребители из авиационных соединений округа. Учения будут проходить над полигоном и прибрежной территорией Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27 проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают элементы воздушного боя", - рассказали в округе.

Летчики будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. При этом, им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели.

Запуски воздушных мишеней будут осуществляться с высоты более 10 тыс. метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. При этом будут использоваться авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.

Особенность проводимых учений заключается в том, что о местоположении цели и ее характеристиках летчики до получения сигнала не информируются и самостоятельно осуществляют ее поиск и перехват, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе.

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