Войсковые разведчики отработали "захват языка" на учениях в Оренбургской области

ТАСС, 26 марта. Войсковые разведчики Центрального военного округа в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области отработали "захват языка", сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"В ходе маневров разведчики выполнили 20-километровый марш в район дислокации противника, устроили засаду на колонну техники и, захватив документоведа, отработали отход в район эвакуации", - говорится в сообщении.

"Захват языка" стал завершающим этапом полевого выхода разведывательных подразделений. Всего в нем приняли участие более 1 тыс. разведчиков.