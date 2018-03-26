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Более 2000 военных в Ленобласти отработают борьбу с незаконными вооруженными группами

Армия и ОПК
26 марта, 17:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, марта. /ТАСС

В учениях также примет участие более 700 единиц боевой и специальной военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Свыше двух тысяч военнослужащих участвуют в бригадных учениях на полигоне Лужский, стартовавших в понедельник. В ходе учебных боев солдаты и офицеры отрабатывают блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"26 марта на полигоне Лужский с подразделениями мотострелковой бригады Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, началось бригадное тактическое учение с боевой стрельбой. На учение привлечено более двух тысяч военнослужащих и задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ, беспилотные летательные аппараты. По плану учения военнослужащим мотострелковой бригады предстоит отработать вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований в дневное и ночное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения завершатся в середине недели. На завершающем этапе подразделения бригады проведут стрельбы из орудий танков Т-72Б3 и самоходных гаубиц "Мста-С", буксируемых артиллерийских орудий "Нона-К", реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч".

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