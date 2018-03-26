Радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота проводят учения под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Тактические учения радиотехнических подразделений ПВО Балтийского флота с участием порядка 500 военнослужащих проходят в Калининградской области, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Порядка 500 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и специальной техники задействованы в начавшихся сегодня учениях радиотехнических подразделений соединения ПВО флота, оснащенных современными радиолокационными станциями (РЛС) "Небо", "Гамма" и комплексами средств автоматизации", - сказал он.

В ходе плановых маневров, которые продлятся до конца марта, специалистам предстоит отработать нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений, оснащенных зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, уточнил Мартов.

РЛС "Небо" и "Гамма" предназначены для распознавания воздушных объектов, а также определения их параметров, таких как дальность, скорость, высота. Станции позволяют контролировать воздушное пространство на удалении в несколько сотен километров, а информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений мгновенно поступает на пункты управления. Современные РЛС отличаются высокой помехоустойчивостью, способностью выполнять задачу по ведению радиолокационной разведки на любых позициях.