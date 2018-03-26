Источник: парадный расчет военного ведомства получит 10 БМПТ "Терминатор" на этой неделе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Парадный расчет военного ведомства в Подмосковье на этой неделе получит партию из 10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Для парадного расчета в Московскую область на этой неделе прибудут 10 "Терминаторов", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как заявил во время посещения "Уралвагонзавода" в феврале замминистра обороны РФ Юрий Борисов, БМПТ "Терминатор" впервые в этом году пройдут по брусчатке Красной площади в строю механизированной колонны на Параде Победы 9 мая. Первый контракт на производство БМПТ для российских Сухопутных войск был подписан между Минобороны и УВЗ на военно-техническом форуме "Армия-2017".

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, в начале марта парадные расчеты прибудут в Москву и будут размещены на территориях воинских частей Московского гарнизона, чтобы затем приступить к совместным тренировкам на парадной площадке в подмосковном Алабине. Обучение будет проходить три раза в неделю и завершится ночными тренировками и генеральной репетицией на Красной площади.