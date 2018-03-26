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Новейшее спасательное снаряжение подводника примут на вооружение в ВМФ до конца года

Армия и ОПК
26 марта, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Снаряжение уже прошло испытания в лабораторных и морских условиях, отметил официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. ВМФ России примет на вооружение новейшее спасательное снаряжение подводника "ССП- М", позволяющее работать на глубине до 220 метров, до конца 2018 года. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ВМФ России капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Планируется, что уже до конца 2018 года на вооружение ВМФ будет принято новейшее спасательное снаряжение подводника "ССП-М". <...> Снаряжение прошло испытания в лабораторных и морских условиях (осуществлено более 500 спусков)", - сообщил Дыгало, добавив, что снаряжение позволит обеспечивать спасание с глубин до 220 метров методом свободного всплытия.

В 2017-2018 годах в ходе учений в акватории Новороссийской военно-морской базы был отработан элемент выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки экспериментальной группы института в составе шести человек с использованием спасательного снаряжения "ССП-М". До этого снаряжение прошло необходимые испытания на базе НИИ спасания и подводных технологий в г. Ломоносов, сообщил офицер.

Планируется, что новым снаряжением оснастят экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения. "Преимуществом нового спасательного снаряжения "ССП-М" над существующим снаряжением "ССП" является возможность использования снаряжения без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию в комплектации "ССП-М" герметичного "капюшона", - сказал Дыгало. Кроме того, в новом снаряжении отсутствует парашютная система, которая раньше обеспечивала торможение свободного всплытия подводника и имела внушительные габариты.

"Безопасность спасения подводника обеспечивается за счет увеличения скорости компрессии и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением", - сказал офицер.

"ССП-М" является полностью отечественной разработкой. Оно разработано подмосковным предприятием "КАМПО". Снаряжение позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства, уточнил Дыгало.

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