Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Оренбургском ракетном объединении началась контрольная проверка

Армия и ОПК
26 марта, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

В проведении проверки и учении будут участвовать около трех тысяч военнослужащих

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начала контрольную комплексную проверку Оренбургского объединения. Об этом в понедельник сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе проведения проверки будет проведено командно-штабное учение под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева. Воинские части и подразделения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки", - говорится в сообщении.

В проведении проверки и учении будут участвовать около трех тысяч военнослужащих, задействуют более 300 единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
3
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
7
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама