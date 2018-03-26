В Оренбургском ракетном объединении началась контрольная проверка

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начала контрольную комплексную проверку Оренбургского объединения. Об этом в понедельник сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе проведения проверки будет проведено командно-штабное учение под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева. Воинские части и подразделения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки", - говорится в сообщении.

В проведении проверки и учении будут участвовать около трех тысяч военнослужащих, задействуют более 300 единиц техники.