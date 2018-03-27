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Подразделения мотострелковых соединений ВВО подняты по учебной тревоге на Дальнем Востоке

Армия и ОПК
27 марта, 4:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В учениях принимают участие более 2 тыс. человек

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ТАСС, 27 марта. Подразделения мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО) подняты по учебной тревоге одновременно в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, в учениях задействовано более 2 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"В рамках стартовавших тактических учений в Хабаровском крае и Еврейской автономной области одновременно подняты по учебной тревоге подразделения мотострелковых соединений. В мероприятиях принимает участие свыше 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц боевой техники, среди которой танки Т-72Б3, БМП-2, артиллерийские САУ 2С19 "Мста-С", реактивные системы БМ-21 "Град", зенитные установки "Шилка" и ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении.

Подразделения совершат марш на штатной технике на полигоны регионов своей дислокации. Во время выдвижения военные будут тренироваться отражать удары авиации "противника", диверсии разведывательных групп и управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами РЭБ.

По замыслу учений, тактические группы в течение недели будут отражать наступление крупных сил "противника", используя опыт современных военных конфликтов. Маневры завершатся боевыми стрельбами из всех видов задействованного вооружения.

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