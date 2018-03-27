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Корабли ТОФ на Камчатке во время учений уничтожили невидимые береговые цели

Армия и ОПК
27 марта, 4:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В стрельбах участвовали малые ракетные корабли "Иней" и "Мороз", а также малый противолодочный корабль "МПК-107"

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ТАСС, 27 марта. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке огнем артиллерии поразили невидимые береговые цели и "наблюдательные пункты" условного противника, а также уничтожили воздушные цели и провели стрельбы по морскому щиту. Об этом сообщает во вторник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня три корабля соединения войск и сил на северо-востоке России провели стрельбы по береговому полигону на Камчатке. <...> Корабли огнем артустановок АК-176 поразили как невидимые береговые цели, укрытые рельефом местности, так и мишенные позиции, имитирующие долговременные огневые укрепления и наблюдательные пункты условного противника", - сообщил Воскресенский.

В стрельбах участвовали малые ракетные корабли (МРК) "Иней" и "Мороз", а также малый противолодочный корабль "МПК-107". Кроме того, МРК "Иней" и "Мороз" провели учения по противовоздушной обороне корабля, во время которых артиллерией уничтожили имитированные воздушные цели. Позднее малый ракетный корабль "Мороз", отрабатывая элементы боя с надводным кораблем противника, провел артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту.

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