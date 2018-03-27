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МО РФ: из плена боевиков освобождены 26 сирийских военных и гражданских лиц

Армия и ОПК
27 марта, 8:41 дата обновления: 27 марта, 9:04 UTC+3

Их удерживало НВФ "Фейлак Ар-Рахман"

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Двадцать шесть сирийских военнослужащих и гражданских лиц освобождены из плена боевиков "Фейлак Ар-Рахман" за 26 марта благодаря договоренностям российского Центра по примирению враждующих сторон, сообщили во вторник в Минобороны России.

"В результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований вчера было освобождено 26 незаконно удерживаемых военнослужащих САР и гражданских лиц, находившихся в плену у НВФ "Фейлак Ар-Рахман", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 марта в результате договоренностей, достигнутых российским Центром по примирению враждующих сторон и лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман", из Эрбина были выведены 5453 боевика и мирных жителя, которые на 81 автобусе направились в провинцию Идлиб.

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