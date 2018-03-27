В России пройдут учения ракетных войск стратегического назначения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 10 тысяч военнослужащих будут задействованы в маневрах соединений Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом журналистам сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В марте проводятся командно-штабные учения в соединениях Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий. В ходе учений части и подразделения (ракетные полки, технические ракетные базы, части обеспечения и охраны будут отрабатывать мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности, решать задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков", - сообщили в российском военном ведомстве.

Всего к учениям будет привлечено около 10 тысяч военнослужащих и 1 тысяча единиц техники.

"Воинские части и подразделения ракетных соединений проверят по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму. Также будут проведены контрольные занятия по предметам боевой подготовки", - сообщили в Минобороны.

Кроме этого подразделения РВСН будут совершенствовать действия противодиверсионных групп по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника. Инженерные подразделения разберут завалы, развернут станции комплексной очистки воды и возведут тяжелые механические мосты через реки.