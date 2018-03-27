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"Военторг" хочет заменить в российской армии Snickers и Coca-Cola своими продуктами

Армия и ОПК
27 марта, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

На предприятии сказали, что занимаются активным развитием своей сети торговых аппаратов в войсках

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Материал из 1 страницы
© EPA/LEX VAN LIESHOUT

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Военторг" в ближайшее время представит замену Snickers и Coca-Cola в российской армии, заявил директор военно-торгового предприятия Владимир Павлов.

"Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток - это Coca-Cola, а самый любимый батончик - это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать", - сказал он.

Кроме того, "Военторг" активно развивает свою сеть торговых аппаратов в войсках. От Владивостока до Калининграда установлено более тысячи автоматов для торговли напитками и едой.

"Одно из направлений нашего развития, чтобы в вендинговых аппаратах была вся наша продукция", - добавил Павлов.

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