"Военторг" хочет заменить в российской армии Snickers и Coca-Cola своими продуктами

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Военторг" в ближайшее время представит замену Snickers и Coca-Cola в российской армии, заявил директор военно-торгового предприятия Владимир Павлов.

"Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток - это Coca-Cola, а самый любимый батончик - это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать", - сказал он.

Кроме того, "Военторг" активно развивает свою сеть торговых аппаратов в войсках. От Владивостока до Калининграда установлено более тысячи автоматов для торговли напитками и едой.

"Одно из направлений нашего развития, чтобы в вендинговых аппаратах была вся наша продукция", - добавил Павлов.