Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учения с участием 3 тыс. военных начались в соединении РВСН на Урале

Армия и ОПК
27 марта, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В учениях также задействуют звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Учения с участием 3 тыс. военных и 300 единиц техники начались в Тагильском (Свердловская обл.) ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны.

Планируется отработать приведение в высшие степени боевой готовности, маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия.

"Впервые в командно-штабном учении будут задействованы самые перспективные образцы специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ. Для поиска и борьбы с диверсантами будут применяться транспортно-боевые вертолеты и комплексы с БЛА", - сказали в ведомстве.

В учениях также будет участвовать звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Воздушную разведку будут вести самолеты Ан-30.

По данным Минобороны, на новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.

На вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижной грунтовый ракетный комплекс "Ярс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
3
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
4
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
5
Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама