Коллегия Минобороны обсудит подготовку к Главному военно-морскому параду

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ под руководством главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу обсудит в среду в Москве подготовку к проведению Главного военно-морского парада, реализацию плана деятельности Северного флота и др. вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"28 марта в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. В повестку заседания включены вопросы совершенствования работы с личным составом, реализации плана деятельности Северного флота, подготовка к проведению Главного военно-морского парада, а также вопросы совершенствования структуры органов военной полиции", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, а также представители органов государственной власти и общественных организаций.