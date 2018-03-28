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Коллегия Минобороны обсудит подготовку к Главному военно-морскому параду

Армия и ОПК
28 марта, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Заседание коллегии состоится под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ под руководством главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу обсудит в среду в Москве подготовку к проведению Главного военно-морского парада, реализацию плана деятельности Северного флота и др. вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

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"28 марта в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. В повестку заседания включены вопросы совершенствования работы с личным составом, реализации плана деятельности Северного флота, подготовка к проведению Главного военно-морского парада, а также вопросы совершенствования структуры органов военной полиции", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, а также представители органов государственной власти и общественных организаций.

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