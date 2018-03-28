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Первый этап масштабных тактических учений завершился в Забайкалье боевой стрельбой

Армия и ОПК
28 марта, 6:38 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 28, марта. /ТАСС

Военнослужащие также выполнили "танковую карусель"

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ЧИТА, 28 марта. /ТАСС/. Первый этап масштабных тактических учений, в котором участвовали около 4 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц вооружения и военной техники, завершился на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае боевой стрельбой, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе активной фазы тактического учения осуществлено десантирование с вертолетов Ми-8АМТШ груза и группы специального назначения с высоты около двух километров для проведения наземной разведки и уничтожения командного пункта условного противника. Разведку целей с воздуха выполнил самолет-разведчик Су-24МР, огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами нанесли вертолеты армейской авиации Ми-24", - сказали в пресс-службе.

Затем, по данным ВВО, огневое поражение условному противнику нанесли ударом реактивной системы залпового огня "Ураган", а также огнем самоходных артиллерийских установок "Акация" и ствольной артиллерией различного калибра. "Особенностью проведения учения стало выполнение ряда тактических элементов, в частности, так называемой танковой карусели, во время которой танки движутся по кругу, поочередно выполняя боевую стрельбу по "противнику", осуществление экипажами танков и БМП-2 боевой стрельбы на большие дальности полупрямой наводкой", - добавили представители округа.

Прикрытие войск от авиации осуществили расчеты зенитных самоходных установок "Шилка", зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", операторы переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". "Боевыми пусками ракет были поражены цели, имитирующие авиационные средства поражения", - отметили в пресс-службе. В ходе учения расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" выполнили учебные пуски ракет по командным пунктам "противника" и отработали оперативную смену огневых позиций.

После отработки контрудара подразделения заняли оборону. В дальнейшем военнослужащие примут участие в этапе боевой стрельбы в ночное время суток.

В учении в Забайкальском крае задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, более 50 единиц реактивной и ствольной артиллерии различного калибра, более 20 самолетов и вертолетов, средства ПВО, тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино".

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