Крейсер "Варяг" и БПК "Адмирал Пантелеев" провели противолодочные учения в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 28 марта. /ТАСС/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" в среду уничтожили в Японском море подлодку условного противника. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"БПК "Адмирал Пантелеев" в заливе Петра Великого осуществил поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступала одна из субмарин соединения Приморской флотилии разнородных сил. Для решения задачи задействовали палубный противолодочный вертолет Ка-27", - сообщил он.

Когда контакт с подлодкой был установлен, данные о ее местонахождении передали на ГРКР "Варяг". БПК "Адмирал Пантелеев" атаковал подводную цель реактивными глубинными бомбами, а флагман ТОФ провел стрельбу в указанный сектор реактивными бомбами и произвел залп учебными торпедами.