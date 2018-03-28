Тральщики Северного флота провели учения по разминированию фарватера в Баренцевом море

МУРМАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Минно-тральная группа в составе тральщиков "Котельнич", "Ядрин", "Коломна" и "Машинист" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) на учениях отработали мероприятия по разминированию фарватера в Баренцевом море.

СПЕЦПРОЕКТ Северный флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

Об этом сообщает в среду пресс-служба СФ.

"В морских полигонах боевой подготовки корабли выполнили задачи по тралению судоходного фарватера, уничтожению макетов плавающей мины малокалиберной артиллерией", - сообщает пресс-служба.

Также экипажи кораблей отработали мероприятия по радиационной, химической и биологической защите.

В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для отработки взаимодействия в составе минно-тральной группы.

Во время ночной якорной стоянки североморцы выполнят мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне.