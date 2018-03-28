Более 50 подрывных расчетов создали военные на юге России на период паводков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. В Южном военном округе создали группировки военнослужащих инженерных войск, в том числе команды по ликвидации ледяных заторов на воде, на весенне-паводковый период. Об этом сообщает руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"К проведению работ по освобождению рек ото льда в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах подготовлено более 50 подрывных команд из состава инженерных подразделений", - сказал Астафьев.

Несколько таких команд в среду уже приступили к подрывам на проблемных участках реки Дон.

Во вторник в понтонно-мостовых подразделениях округа прошли тактико-специальные учения по наведению мостов и переправ через водные преграды, а специалисты станции комплексной очистки отработали нормативы по заполнению резервуаров с питьевой водой из реки, дополнил Астафьев.