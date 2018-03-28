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Более 50 подрывных расчетов создали военные на юге России на период паводков

Армия и ОПК
28 марта, 9:00 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, марта. /ТАСС

Несколько таких команд ранее приступили к подрывам на проблемных участках реки Дон

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. В Южном военном округе создали группировки военнослужащих инженерных войск, в том числе команды по ликвидации ледяных заторов на воде, на весенне-паводковый период. Об этом сообщает руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"К проведению работ по освобождению рек ото льда в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах подготовлено более 50 подрывных команд из состава инженерных подразделений", - сказал Астафьев.

Несколько таких команд в среду уже приступили к подрывам на проблемных участках реки Дон.

Во вторник в понтонно-мостовых подразделениях округа прошли тактико-специальные учения по наведению мостов и переправ через водные преграды, а специалисты станции комплексной очистки отработали нормативы по заполнению резервуаров с питьевой водой из реки, дополнил Астафьев.

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