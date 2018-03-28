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МО РФ: более 128 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз

Армия и ОПК
28 марта, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Из населенного пункта Дума с 28 февраля организовали выход свыше 25,5 тыс. человек

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Более 128 тыс. человек покинули при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон сирийскую Восточную Гуту с начала действия гуманитарных пауз, сообщили в Минобороны РФ.

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"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра организован выход более 128 тыс. человек. По гуманитарному коридору в населенном пункте Эль-Вафидин при содействии Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход более 25,5 тыс. человек", - сообщили в военном ведомстве.

По информации Минобороны, во вторник в Эль-Вафидин российские военные доставили и раздали 1 тыс. продуктовых наборов и приготовили 1,3 тыс. порций горячего питания.

На сайте военного ведомства продолжается трансляция с камер видеонаблюдения в районах гуманитарных коридоров и с беспилотника, сопровождающего колонны боевиков, вышедших из Гуты и следующих из Арбила в Идлиб.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

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