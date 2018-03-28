На учениях на юге РФ по тревоге подняли подразделения, оснащенные комплексами "Бук-М1"

ТАСС, 28 марта. Подразделения, на вооружении которых стоят зенитные ракетные комплексы "Бук-М1", подняты по тревоге на учениях в Северной Осетии, сообщил в среду начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В Республике Северная Осетия начались командно-штабные учения (КШУ) на местности с подразделениями зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО). Подразделения, на вооружении которых состоит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М1", были подняты по тревоге. В ходе учений они совершат 150-километровый марш на общевойсковой полигон, где отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий", - сообщил Астафьев.

По его словам, в учениях участвуют более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой и специальной техники, а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.

"В течение пяти дней зенитчики отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. Средства воздушного нападения противника будут имитироваться полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ. Кроме того, военнослужащие отработают ряд задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп", - добавил начальник пресс-службы.