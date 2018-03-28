Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На учениях на юге РФ по тревоге подняли подразделения, оснащенные комплексами "Бук-М1"

Армия и ОПК
28 марта, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В маневрах также принимают участие самолеты штурмовой авиации Су-25СМ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 марта. Подразделения, на вооружении которых стоят зенитные ракетные комплексы "Бук-М1", подняты по тревоге на учениях в Северной Осетии, сообщил в среду начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Смотрите также
Комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2" во время военного парада на Красной площади

Эволюция "Буков" и "Торов": чем уникален "войсковой зонтик" ПВО России

"В Республике Северная Осетия начались командно-штабные учения (КШУ) на местности с подразделениями зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО). Подразделения, на вооружении которых состоит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М1", были подняты по тревоге. В ходе учений они совершат 150-километровый марш на общевойсковой полигон, где отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий", - сообщил Астафьев.

По его словам, в учениях участвуют более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой и специальной техники, а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.

"В течение пяти дней зенитчики отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. Средства воздушного нападения противника будут имитироваться полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ. Кроме того, военнослужащие отработают ряд задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп", - добавил начальник пресс-службы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
2
МЧС положительно оценивает работу пожарных и спасателей при тушении пожара в ТЦ в Кемерове
3
СМИ: назван самый дешевый город для отдыха в Европе
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Глава Пентагона заявил, что Россия потенциально может стать партнером Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама