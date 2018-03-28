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Первые боевые машины поддержки танков "Терминатор" направлены в войска

Армия и ОПК
28 марта, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В параде Победы на Красной площади примут участие 10 таких машин

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ТАСС/пресс-служба Уралвагонзавода

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Первые боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" направлены в Вооруженные силы РФ, сообщили на "Уралвагонзаводе".

"Терминаторы", наконец, отправились в войска. На "Уралвагонзаводе" боевые машины поддержки танков загрузили на специальные платформы... все работы корпорация выполнила в рамках госконтракта, который в прошлом году был заключен с Министерством обороны России", - сообщил завод на своей странице в Facebook, при этом опубликовав видео отгрузки машин.

Перед этим партию БМПТ тщательно проверили.

Ранее на "Уралвагонзаводе" сообщали, что первая партия БМПТ будет передана Минобороны РФ в марте-апреле этого года, а выполнение контракта завершится в начале 2019 года.

Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах, 10 машин примут участие в параде Победы на Красной площади.

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