Первые боевые машины поддержки танков "Терминатор" направлены в войска

ТАСС/пресс-служба Уралвагонзавода

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Первые боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" направлены в Вооруженные силы РФ, сообщили на "Уралвагонзаводе".

"Терминаторы", наконец, отправились в войска. На "Уралвагонзаводе" боевые машины поддержки танков загрузили на специальные платформы... все работы корпорация выполнила в рамках госконтракта, который в прошлом году был заключен с Министерством обороны России", - сообщил завод на своей странице в Facebook, при этом опубликовав видео отгрузки машин.

Перед этим партию БМПТ тщательно проверили.

Ранее на "Уралвагонзаводе" сообщали, что первая партия БМПТ будет передана Минобороны РФ в марте-апреле этого года, а выполнение контракта завершится в начале 2019 года.

Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах, 10 машин примут участие в параде Победы на Красной площади.