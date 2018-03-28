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Коллегия Минобороны РФ обсудит вопросы совершенствования структуры органов военной полиции

Армия и ОПК
28 марта, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в декабре 2017 года открыт учебный центр во Владикавказе, где проводится их подготовка и повышение квалификации

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ обсудит в среду вопросы совершенствования структуры органов военной полиции, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня военная полиция стала действенным инструментом в обеспечении правопорядка в Вооруженных силах РФ и надежным помощником командиров при организации и проведении гарнизонных мероприятий", - сказал он, выступая на заседании коллегии военного ведомства.

"В этих целях в 2017 году созданы подразделения дознания, комплектуемые офицерами-юристами, которые позволили в значительной мере освободить командиров от выполнения задач, не связанных с боевой подготовкой", - сообщил министр.

"Также были сформированы подразделения гарнизонной службы, на которые возложены дополнительные задачи по взаимодействию с территориальными органами МВД, МЧС и Росгвардии, по обеспечению правопорядка при подготовке и проведении парадов и других мероприятий с участием войск", - сказал он.

"Отмечу, что Министерство обороны уделяет особое внимание обучению военных полицейских. В декабре прошлого года открыт учебный центр во Владикавказе, где проводится их подготовка и повышение квалификации", - сообщил Шойгу.

Работа в Сирии

"Отдельно хочу сказать о том, что военнослужащие территориальных органов и войсковых подразделений военной полиции мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг в Сирии, помогают местным органам власти поддерживать правопорядок на освобожденных от террористов территориях, обеспечивают выход из Восточной Гуты мирного населения и боевиков с членами их семей (на сегодняшний день выведено 128161 человек, в том числе 103117 мирных жителей, 9670 боевиков и 15374 члена их семей), осуществляют комплексную безопасность российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе, а также охрану воинских колонн при их передвижении по дорогам Сирии", - отметил он.

"Полученный опыт необходимо учесть при дальнейшем развитии военной полиции", - поставил задачу министр.

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