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Минобороны РФ снимет фильмы о всех видах и родах войск

Армия и ОПК
28 марта, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что важной задачей для ведомства является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Съемки фильмов о всех видах и родах Вооруженных сил РФ начнутся в этом году, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Благодаря кропотливой работе нам удалось значительно повысить уровень доверия общества к Вооруженным силам РФ, сделать их максимально открытыми для наших граждан", - сказал Шойгу, отметив, что в СМИ широко освещается деятельность армии и флота.

"Большой популярностью в интернете пользуются видеоролики о службе по контракту. В этом году начнутся съемки фильмов о видах и родах войск Вооруженных сил РФ, а также о наиболее значимых армейских мероприятиях", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что важной задачей для Министерства обороны является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, в том числе развитие юнармейского движения.

"За короткий срок "Юнармия" стала одним из самых массовых молодежных объединений в стране. Министерство обороны активно поддерживает движение, выстраивая совместно с регионами и федеральными органами власти единую систему патриотической работы в молодежной среде", - заключил министр.

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