Шойгу: вооруженные силы РФ усовершенствовали индивидуальную работу с военными

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минобороны усовершенствовало систему индивидуальной работы с военнослужащими, что позволило довести их моральную и психологическую готовность к выполнению задач до высокого уровня, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии.

"На сегодняшний день уровень моральной и психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению оценивается как высокий", - сказал Шойгу.

По его словам, это, прежде всего, связано с тем, что в Минобороны "усовершенствовали систему индивидуальной работы с военнослужащими". "Должностные лица на постоянной основе изучают личностные особенности военнослужащих на всех этапах службы - начиная с военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту. Активно внедряются новые методики профессионально-психологического отбора", - пояснил глава Минобороны.

Министр также подчеркнул, что по поручению президента РФ совместно с главами регионов ведется системная работа по решению социально-бытовых проблем военнослужащих и членов их семей. "В первую очередь, это касается предоставления мест в детских садах детям военных, трудоустройства и медицинского обеспечения членов их семей, развития культурно-досуговой инфраструктуры и сети общественного транспорта в местах дислокации воинских частей", - перечислил Шойгу.

По его словам, принимаемые меры обеспечивают здоровую обстановку в воинских коллективах и семьях военнослужащих.

"Это позитивно отражается на выполнении соединениями и воинскими частями задач по предназначению. Наши военнослужащие показывают многочисленные примеры мужества и героизма, верности воинскому долгу в Сирии. Высокое воинское мастерство и боевая выучка военнослужащих подтверждаются в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки. В 2017 году 231 воинская часть и подразделение получили наименование "ударные", - заключил Шойгу.