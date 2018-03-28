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Корабль для поиска пиратов прибыл на базу Черноморского флота в Новороссийске

Армия и ОПК
28 марта, 19:55 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, марта. /ТАСС

Экипаж пройдет обучение у специалистов Зеленодольского завода имени А. М. Горького

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КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Первый патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" прибыл на военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске. Экипаж начал осваивать вооружение, корабельные системы и механизмы, сообщил в среду ТАСС врио начальника отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.

"В данный момент корабль проходит этап подготовки к ходовым и государственным испытаниям, которые начнутся в ближайшее время. Экипаж головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" прибыл и разместился на корабле", - рассказал Рулев.

Он уточнил, что экипаж прошел обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Теперь морякам предстоит пройти обучение у специалистов Зеленодольского завода имени А. М. Горького, на котором построено судно, освоить современные комплексы вооружения, механизмы и корабельные системы. Затем экипаж и специалисты завода должны подготовить корабль для проведения государственных испытаний перед приемом в состав флота.

Проект 22160

"Василий Быков" - головной корабль проекта 22160. Его заложили 26 февраля 2014 года, спустили на воду в 2017 году.

Проект создан ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Эти корабли способны развивать скорость в 30 узлов, имеют водоизмещение около 1300 тонн, численность экипажа - около 80 человек, дальность плавания корабля составляет 6000 морских миль, автономность плавания - 60 суток.

В качестве штатного вооружения корабли имеют артиллерийскую установку калибра 57 мм, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы, предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской зоны, а в случае военных действий они могут обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли также призваны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

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