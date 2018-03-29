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Россия подписала с Узбекистаном контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35

Армия и ОПК
29 марта, 9:32 дата обновления: 29 марта, 9:43 UTC+3

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству также заявили о возможности скорого заключения контракта с Индией на поставку С-400

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ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Россия подписала с Узбекистаном контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35. Об этом сообщил журналистам на выставке ArmHiTec замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"В соответствии с договоренностями у нас подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35. Сейчас идет успешная работа, и с Узбекистаном очень динамично развивается ВТС", - сказал он.

"Более 10 машин", - уточнил Дрожжов объем поставки.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС о заключении двумя странами контракта на поставку 12 таких вертолетов.

При этом он отметил, что контракт на поставку Россией Казахстану истребителей МиГ-35 пока не подписан. Говоря о возможном создании совместного российско-казахстанского предприятия по производству истребителей МиГ-35 для этой страны, Дрожжов отметил: "Об этом пока сейчас рано говорить". 

Ранее в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" сообщили, что Казахстан может стать одним из крупных заказчиков нового истребителя.

Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.

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Чемезов, Сергей Викторович
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