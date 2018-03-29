Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ начнет поставки оружия Армении по новому кредиту в $100 млн в 2018 году

Армия и ОПК
29 марта, 10:23 UTC+3 ЕРЕВАН 29, марта. /ТАСС

Согласно договору, Ереван должен воспользоваться всеми средствами в 2018-2022 годах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Поставки Россией оружия Армении по новому кредиту в $100 млн, одобренному правительством республики осенью 2017 года, начнутся в 2018 году. Об этом в четверг сообщил журналистам на выставке ArmHiTec замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Они предусмотрены на 2018 год", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соглашение о выделении экспортного кредита было подписано 24 октября 2017 года. Он будет направлен на поставку продукции военного назначения российского производства. Кредит предоставляется Армении под 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Согласно договору, Ереван должен воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах.

В июне 2015 года Россия также подписала соглашение с Арменией о предоставлении государственного экспортного кредита на 200 млн долларов на финансирование поставок российского вооружения. По условиям договоренности, на погашение кредита дается 13 лет с трехлетним льготным периодом под 3% годовых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экспорт российского вооружения
Страны
Россия Армения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
2
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
3
Слуцкий назвал Джонсона "бравым солдатом информационной войны против России без правил"
4
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
5
В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ
6
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
7
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама