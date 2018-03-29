Россия надеется подписать контракт с Индией на поставку С-400 в 2018 году

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Россия надеется заключить контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем С-400 в 2018 году. Об этом в четверг сообщил журналистам на выставке ArmHiTec замглавы Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

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"Я надеюсь", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли документ подписан в этом году.

В январе глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью, опубликованном на портале Indian Defence News, что обсуждение контракта находится на продвинутой стадии, стороны обсуждают его технические детали.

В октябре 2016 года государства заключили межправсоглашение о поставках этих систем.

Ранее представители ВВС Индии заявили парламенту страны о необходимости приобретения российских зенитных ракетных комплексов, отметив, что их наличие позволит успешно отразить возможные угрозы со стороны Пакистана или КНР, уточняет газета.

С-400 "Триумф"- российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. По состоянию на январь 2018 года контракты на поставку С-400 заключены с Китаем и Турцией. Ведутся переговоры о продаже систем Саудовской Аравии.