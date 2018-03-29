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Для экипировки "Ратник-3" создают новый высокоточный снайперский патрон

Армия и ОПК
29 марта, 11:03 дата обновления: 29 марта, 11:14 UTC+3

Научно-исследовательские работы по боевой экипировке третьего поколения уже завершены

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© Ладислав Карпов/ТАСС

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Будущая российская боевая экипировка третьего поколения "Ратник-3" получит новый высокоточный снайперский патрон, он уже разрабатывается. Об этом сообщил журналистам на выставке ArmHiTec директор компании-разработчика экипировки ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.

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"Это новый патрон. Нам необходимо создать новое баллистическое решение на полностью российских комплектующих. Это будет патрон для высокоточных снайперская винтовок", - сказал он.

ЦНИИТОЧМАШ планирует завершить все опытно-конструкторские работы к 2027 году. 

"Там разные сроки завершения. Вы должны понимать, что развитие системы экипировки - это развитие всех систем. Окончательно - до последнего винтики и болтика - мы попробуем закончить в рамках текущей ГПВ (госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы - прим. ТАСС)", - сказал он.

Он уточнил, что научно-исследовательские работы по "Ратнику-3" завершились. "Сейчас в рамках гособоронзаказа начинается отдельные опытно-конструкторские работы, начиная с 2018 года", - сообщил Семизоров, уточнив, что это работы по системе поражения, по системе управления и связи.

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"По системе поражения ОКР будет открыт, мы согласовали все вопросы. Еще одна одна идет по системам разведки наведения и дальнеметрирования. По системе управления тоже ОКР идет", - добавил он.

Отвечая на вопрос ТАСС по системе инфракрасной маскировки для "Ратник-3", которая сможет спрятать бойца даже от вертолета в поле, директор предприятия сообщил: "В рамках НИР по "Ратник-3" этот вопрос был рассмотрен. Сейчас такие предложения в концепцию развития боевой экипировки включены, но мы эту работу продолжаем в инициативной порядке. Технический задел собираем".

Сейчас в войсках эксплуатируется экипировки второго поколения "Ратник". Как ранее сообщал в интервью ТАСС Семизоров, новые системы "Ратника-3" будут вводиться постепенно, в том числе в существующий "Ратник".

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