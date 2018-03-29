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Корабли Северного флота на учениях "уничтожат" подлодку "противника"

Армия и ОПК
29 марта, 15:54 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 29, марта. /ТАСС

В рамках учений планируется проведение практических стрельб торпедами, а также реактивными глубинными бомбами

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МУРМАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота отработают поиск и противодействие подводным лодкам в Баренцевом море. Как сообщила в четверг пресс-служба флота, корабли уже вышли в море и готовятся к началу учений.

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О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

"Экипажи кораблей проведут совместное учение по поиску и слежению за подводными лодками. Во взаимодействии с атомными подводными лодками подводных сил Северного флота отработают тактику применения штатного гидроакустического вооружения, а также атаку подводной лодки", - сказали на флоте.

В рамках учений планируется проведение практических стрельб торпедами, а также реактивными глубинными бомбами из установки РБУ-6000.

Кроме выполнения противолодочных задач, экипажи больших противолодочных кораблей проведут учения по противовоздушной обороне отряда, выполнят боевые упражнения по поражению имитированных воздушных целей. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса "Кинжал" отработают практические действия по применению оружия в сложных гидрометеорологических условиях Баренцева моря.

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