"Уралвагонзавод" борется с итальянцами за права на товарный знак "Танк Т-72"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) подала заявление в Палату по патентным спорам Роспатента для возвращения себе прав на товарный знак "Танк Т-72", которыми с 2016 года владеет итальянское издательство De Agostini Publishing S.p.A. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.

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"Уралвагонзавод" занялся брендированием своей продукции. Конкурс на создание словесных товарных знаков для спецпродукции был организован в прошлом году. Одной из причин его объявления можно считать ряд прецедентов с регистраций названий техники "Уралвагонзавода" сторонними организациями. В случае с Т-72 <...> с 2016 года название принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S.p.A, зарегистрировавшему на себя знак и словосочетание "Танк Т-72", в настоящее время мы оспариваем регистрацию словосочетания "Танк Т-72" в Палате по патентным спорам", - сказали в пресс-службе.

На предприятии добавили, что права на знак танк Т-72 должны быть у УВЗ, так как он на протяжении 30 лет выпускает эту боевую машину. На заводе отметили, что совокупный тираж новостных источников и охват аудитории позволяют говорить о высокой узнаваемости обозначения "Танк Т-72" именно как названия продукции "Уралвагонзавода", ставшего широко известным как в России, так и за рубежом еще до регистрации итальянским издательством своего товарного знака №598108.

В пресс-службе добавили, что интерес итальянцев к российской машине понятен. "Т-72 производился с 1973 года, за это время было выпущено 30 тыс. машин, которые до сих пор стоят на вооружение российской и еще двух десятков армий мира. Танк неоднократно участвовал в военных конфликтах и постоянно выставляется на парадах по всей планете. Так что, с точки зрения узнаваемости и популярности, бренд более чем раскручен и представляет коммерческий интерес", - добавили в пресс-службе.