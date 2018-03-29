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Три соединения ЦВО в Самарской области укомплектованы вооружением на 100%

Армия и ОПК
29 марта, 20:26 UTC+3 САМАРА САМАРА 29, марта. /ТАСС

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков также сообщил, что три проверенные бригады ЦВО полностью выполнили программы зимнего периода обучения

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САМАРА, 29 марта. /ТАСС/. Две отдельные мотострелковые бригады и отдельная бригада материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской области, укомплектовали вооружением и военной техникой на 100%. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, находящийся с рабочей поездкой в войсках ЦВО.

"Все три бригады оснащены вооружением на 100%, из них 85% - это современные образцы", - сказал он, уточнив, что это соединения постоянной готовности.

Булгаков также информировал, что две отдельные мотострелковые бригады, дислоцированные в поселке Рощинский, полностью укомплектованы контрактниками, а отдельная бригада МТО имеет 50% личного состава военнослужащих контрактной службы и 50% - срочной.

Он сообщил, что три проверенные бригады полностью выполнили программы зимнего периода обучения. "Мы отработали сегодня в двух мотострелковых бригадах и бригаде МТО. Здесь все программы за зимний период обучения выполнены, соединения готовы к сдаче итоговой проверки за зимний период", - сказал Булгаков.

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