Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Асы-вертолетчики на Ми-35М выполнили высотные полеты вдоль Кавказского хребта

Армия и ОПК
30 марта, 0:22 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 30, марта. /ТАСС

Экипажи отработали элементы сложного пилотажа на высоте до 4 тыс. метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Наиболее подготовленные экипажи боевых вертолетов Ми-35М в рамках летных тактических учений отработали элементы сложного пилотажа на высоте до 4 тыс. метров на Северном Кавказе. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"10 лучших экипажей армейской авиации Южного военного округа в условиях разреженного воздуха успешно выполнили полеты на предельных высотах до 4 тыс. метров вдоль Кавказского хребта ",- отметил Астафьев.

Помимо задач по предназначению вертолетчики отработали действия в нештатных ситуациях, которые могут произойти в горной местности отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.

Глава пресс-службы напомнил, что вертолет Ми-35М является экспортной версией российского вертолета Ми-24, поставляемой также и в подразделения армейской авиации МО РФ.

Отличительная черта модификации - выполнение задач в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях. Ми-35М сохраняет высокие летные качества в жарких климатических условиях и при полетах на больших высотах с динамическим потолком около 5 тыс. метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
4
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
5
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
6
Bloomberg: вещание RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля
7
Эксперт: США могут закрыть консульство РФ в Нью-Йорке и ввести новые санкции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама