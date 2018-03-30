Асы-вертолетчики на Ми-35М выполнили высотные полеты вдоль Кавказского хребта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Наиболее подготовленные экипажи боевых вертолетов Ми-35М в рамках летных тактических учений отработали элементы сложного пилотажа на высоте до 4 тыс. метров на Северном Кавказе. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"10 лучших экипажей армейской авиации Южного военного округа в условиях разреженного воздуха успешно выполнили полеты на предельных высотах до 4 тыс. метров вдоль Кавказского хребта ",- отметил Астафьев.

Помимо задач по предназначению вертолетчики отработали действия в нештатных ситуациях, которые могут произойти в горной местности отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.

Глава пресс-службы напомнил, что вертолет Ми-35М является экспортной версией российского вертолета Ми-24, поставляемой также и в подразделения армейской авиации МО РФ.

Отличительная черта модификации - выполнение задач в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях. Ми-35М сохраняет высокие летные качества в жарких климатических условиях и при полетах на больших высотах с динамическим потолком около 5 тыс. метров.