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Очередные испытания баллистической ракеты "Сармат" прошли успешно

Армия и ОПК
30 марта, 2:46 UTC+3 /Обновлено,

Ранее сообщалось, что серийное производство межконтинентальной баллистической ракеты должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство

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МОСКВА, 30 марта. Очередные бросковые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 "Сармат" прошли успешно. Об этом сообщает в пятницу газета "Красная звезда".

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"Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР", - говорится в материале газеты.

Ранее сообщалось, что в соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года, серийное производство МБР "Сармат" должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство. Ранее СМИ со ссылкой на официальных лиц неоднократно сообщали, что развертывание новой тяжелой ракеты на боевом дежурстве планируется начать после 2018 года, однако летные испытания РС-28 еще не начались.

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область) в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 тонн, забрасываемый вес - около 10 тонн. В конце декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании "Сармата".

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