Весной 2018 года на службу направят 128 тыс. новобранцев

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. На срочную военную службу в ВС РФ будут направлены весной 2018 года 128 тыс. новобранцев, что на 10% меньше, чем в весенний призыв 2017 года. Об этом в пятницу сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

"Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тыс. новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тыс. человек, что на 10% меньше", - сказал Бурдинский.

Весной 2017 года на срочную службу в ВС РФ были направлены 142 тыс. новобранцев, в осенний призыв 2017 года - 134 тыс. человек. Сокращение числа призывников связано с увеличением в составе Вооруженных сил служащих по контракту.

Впервые значительные сокращения числа призывников произошли в весенний и осенний призывы 2017 года.