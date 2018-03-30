Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Весной 2018 года на службу направят 128 тыс. новобранцев

Армия и ОПК
30 марта, 3:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Это на 10% меньше, чем в весенний призыв 2017 года, сообщила газета "Красная звезда"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. На срочную военную службу в ВС РФ будут направлены весной 2018 года 128 тыс. новобранцев, что на 10% меньше, чем в весенний призыв 2017 года. Об этом в пятницу сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

"Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тыс. новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тыс. человек, что на 10% меньше", - сказал Бурдинский.

Весной 2017 года на срочную службу в ВС РФ были направлены 142 тыс. новобранцев, в осенний призыв 2017 года - 134 тыс. человек. Сокращение числа призывников связано с увеличением в составе Вооруженных сил служащих по контракту.

Впервые значительные сокращения числа призывников произошли в весенний и осенний призывы 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений
6
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
7
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама