Мотострелки ВВО на учениях остановили наступление "противника" в оборонительном бою

ТАСС, 30 марта. Мотострелковые подразделения Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Еврейской автономной области остановили наступление "противника". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ВВО, уточняя, что в маневрах участвовали более 1 тыс. военнослужащих.

"На полигоне Биджан в Еврейской автономной области состоялось тактическое учение с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа. Особенностью учения стало многократное маневрирование и проведение обманных маневров против условного противника при ведении оборонительного боя. <...> В учении было задействовано более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц техники, в том числе танки Т-72Б, самоходные гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Град", минометы "Сани", - говорится в сообщении.

В ходе активной фазы учения мотострелковая рота, усиленная подразделением разведки, завязала с условным противником бой и отступила на более выгодные позиции.

Мотострелковым подразделениям помогал расчет беспилотников "Тахион", который выполнял разведку и корректировку артиллерии. На этапе боевой стрельбы военнослужащие отработали поражение превосходящего "противника" с помощью методов, основанных на опыте современных военных конфликтов.