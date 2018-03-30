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Противолодочная авиация ТОФ впервые отработала поиск подлодок в арктической зоне

Армия и ОПК
30 марта, 4:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Экипажи отработали самостоятельное слежение за подводными лодками с помощью радиолокационных и гидроакустических средств

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ТАСС, 30 марта. Летчики противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые отработали поиск подлодок условного противника в арктической зоне. Об этом сообщает в пятницу официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Летчики авиационной базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника в арктической зоне. Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н впервые совершили полет в район Арктики на максимальную продолжительность времени нахождения в воздухе", - сообщил Воскресенский.

Выполняя полетное задание, экипажи отработали самостоятельный поиск и классификацию подводных лодок и слежение за ними с помощью радиолокационных и гидроакустических средств. Летчики Ил-38Н провели проверку комплексов противолодочного вооружения с выполнением условного бомбометания.

"В новых для себя условиях тихоокеанцы совершенствовали навыки слетанности экипажей и прохождения заданного маршрута в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств навигации и ориентиров", - отметил Воскресенский.

Ранее ТАСС сообщал, что истребители ТОФ впервые отработали отражение атаки условного противника в арктической зоне. Наведение самолетов на цель прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного военного округа.

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