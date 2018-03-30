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Войска ПВО Восточного военного округа получили новую ЗРС С-400

Армия и ОПК
30 марта, 4:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Военные осваивают новую технику на полигоне в Астраханской области

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ТАСС, 30 марта. Зенитная ракетная часть объединения авиации и ПВО Восточного военного округа (ВВО) получила на вооружение новую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400, сейчас зенитчики осваивают ее на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщает в пятницу пресс- служба ВВО.

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"На данный момент зенитчики осваивают новую технику на полигоне Ашулук (Астраханская область), где в апреле текущего года спланировано тактическое учение с боевым пуском ракет. Расчеты С-400 уже выполнили первые учебные (электронные) пуски. После проведения стыковочных стрельб новая техника будет отправлена в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Теперь боевое дежурство на ЗРС С-400 будет осуществляться уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях ВВО.

С-400 - зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Система предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности, самолетов различных типов авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.

ЗРС С-400 - единственная система, способная выборочно работать с использованием более четырех типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, для создания эшелонированной обороны. По сравнению с предшественниками она эффективнее более чем в два раза.

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