Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На масштабных учениях РВСН на Урале применили беспилотники и новую технику

Армия и ОПК
30 марта, 5:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В учении задействованы более 3 тыс. военных и около 300 единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 марта. Соединением РВСН в ходе командно-штабного учения в Свердловской области для обнаружения условных диверсионно-разведывательных формирований применялись образцы новой техники и беспилотные летательные аппараты (БЛА) различных модификаций, сообщает пресс-служба Минобороны.

"С помощью БЛА в радиусе нескольких километров были обнаружены ДРФ, минирующие дорогу на маршрутах движения колонн. В результате обнаружения ДРФ на дальних подступах к полевым позициям они были своевременно нейтрализованы. Имитационные группы по обозначению действий условных ДРФ насчитывали более 100 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки. БЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М".

Впервые в рамках масштабных учений РВСН применялись самые перспективные образцы военной техники, в том числе машина дистанционного разминирования "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также боевые противодиверсионные машины "Тайфун", "Выстрел". Большинство из них поступает в батальоны охраны и разведки РВСН.

В учении задействовали более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

В ходе учения также планируется отработка задач по приведению в высшие степени боевой готовности, по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, по противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
Посол РФ в США считает, что телефонный разговор Путина и Трампа прошел в теплой атмосфере
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
NBC: Трамп долго противился поставкам оружия на Украину и настоял, чтобы Киев заплатил
5
Торгпред России попал в число выдворяемых из США дипломатов
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама