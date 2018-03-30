На масштабных учениях РВСН на Урале применили беспилотники и новую технику

ТАСС, 30 марта. Соединением РВСН в ходе командно-штабного учения в Свердловской области для обнаружения условных диверсионно-разведывательных формирований применялись образцы новой техники и беспилотные летательные аппараты (БЛА) различных модификаций, сообщает пресс-служба Минобороны.

"С помощью БЛА в радиусе нескольких километров были обнаружены ДРФ, минирующие дорогу на маршрутах движения колонн. В результате обнаружения ДРФ на дальних подступах к полевым позициям они были своевременно нейтрализованы. Имитационные группы по обозначению действий условных ДРФ насчитывали более 100 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки. БЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М".

Впервые в рамках масштабных учений РВСН применялись самые перспективные образцы военной техники, в том числе машина дистанционного разминирования "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также боевые противодиверсионные машины "Тайфун", "Выстрел". Большинство из них поступает в батальоны охраны и разведки РВСН.

В учении задействовали более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

В ходе учения также планируется отработка задач по приведению в высшие степени боевой готовности, по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, по противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия.