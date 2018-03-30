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Корабли ТОФ на Камчатке и в Приморье провели стрельбы по морским и воздушным мишеням

Армия и ОПК
30 марта, 6:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Тактический фон для отработки задач кораблями создавали противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота

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ТАСС, 30 марта. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке в пятницу провели ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В заливе Петра Великого в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" в обеспечении морского буксира "МБ-93" провел серию артиллерийских стрельб по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Также БПК произвел пуск по надводной мишени зенитной ракеты комплекса самообороны "Кинжал", - сообщил Воскресенский.

Кроме того, артиллерийские стрельбы по щиту провели ракетные катера "Р-29" и "Р-266".

В то же время у побережья Камчатки комплексную артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям выполнил малый ракетный корабль "Мороз", огнем зенитной артиллерии уничтожив макет плавающей мины. Также корабль осуществил пуски ракет зенитно-ракетного комплекса "Оса" по воздушной и по морской мишеням.

Тактический фон для отработки задач кораблями создавали противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38Н морской авиации ТОФ.

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